Allerta Meteo Marche: domani allarme arancione per forte vento

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso il messaggio di allerta n. 56/2025 per criticità dovuta a vento forte per tutta la giornata di domani, giovedì 23 ottobre. È stata emessa allerta meteo arancione sulla fascia interna della regione; allerta gialla sul resto del territorio. “Le condizioni di favonio saranno molto intense in particolare sul settore montano e sul settore alto-collinare dal primo pomeriggio fino a sera; in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieri l’intensità raggiungerà intensità di burrasca”, si legge nel bollettino di allerta.

