Allerta Meteo Marche: domani piogge, neve fino a 1500 metri e vento

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per vento e mareggiate, valida per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, e che interessa tutta la regione. Per la giornata di domani, “sono previste precipitazioni maggiormente a carattere di rovescio fino alla mattinata e lungo la fascia costiera, con progressivo esaurimento dei fenomeni. Nelle prime ore del pomeriggio deboli piovaschi nelle zone meridionali in rapido esaurimento. L’abbassamento della temperatura porterà il limite delle nevicate attorno ai 1500 metri ma senza accumuli significativi”, si legge nel bollettino di allerta.

“La ventilazione da nord-est aumenterà di intensità in particolare lungo la costa ed il crinale appenninico e, nelle ore centrali, anche nelle zone interne del settore centro-settentrionale. La velocità media sarà di vento moderato o teso con raffiche fino al grado di burrasca. Contestualmente il mare sarà molto mosso con mareggiate lungo le coste esposte”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.