Allerta Meteo Marche, domani vento forte e mareggiate: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per vento e mareggiate, valida per tutta la giornata di domani, domenica 5 ottobre. È stata emessa allerta arancione per vento sulla metà orientale della regione e allerta gialla sul resto del territorio. Emessa anche allerta gialla per mareggiate. “Il transito di una perturbazione darà luogo, nella prime ore di domenica, a ventilazione sudoccidentale intensa nelle zone collinari e montane con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca o burrasca forte”, si legge nel bollettino di allerta.

“Successivamente, dalla mattinata, l’approfondimento di un minimo depressionario in Adriatico, porterà rovesci in transito da nord verso sud, in esaurimento in mattinata. Contestualmente si intensificherà la ventilazione da nord-est in particolare lungo la costa e la prima collina, con velocità media di vento teso o fresco e raffiche fino a burrasca forte o tempesta. Nelle zone collinari e montane, questa fase di ventilazione nord orientale sarà caratterizzata da velocità media di vento moderato con raffiche fino a vento forte o burrasca lungo il crinale appenninico. L’intensità del vento sarà in attenuazione dal tardo pomeriggio”, riporta il bollettino.

