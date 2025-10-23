Allerta Meteo Marche: venti forti anche domani

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, un’allerta meteo gialla per forte vento che interessa tutta la regione. “Per la prima parte di venerdì sono previsti intensi venti sudoccidentali con raffiche fino a burrasca nelle zone alto-collinari e montane e fino a vento forte altrove. Le precipitazioni saranno deboli, isolate e di breve durata più probabili nella prima parte della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

