Allerta Meteo, Mediterraneo occidentale sotto assedio: ESTOFEX lancia l’allarme fenomeni estremi tra Spagna e Baleari

Allerta Meteo per forte instabilità tra Spagna e Baleari, con rischio supercelle e precipitazioni estreme: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi lunedì 14 ottobre 2025, alle 8 di domani 14 ottobre. In dettaglio, è stata emessa un’allerta di livello 2 per piogge da intense a eccessive, principalmente per le aree costiere/offshore dal Golfo di Sant Jordi al Mar Balearico settentrionale; livello 2 dal Golfo di Venezia alle Isole Baleari, principalmente per grandine da grossa a isolata molto grossa, forti raffiche di vento (o raffiche violente/severe), un rischio di tornado (con un evento significativo non escluso) e piogge intense. Un’ampia allerta di livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 (combinate) con pericoli simili ma probabilità ridotte.

Inoltre, è stata prevista un’allerta livello 1 per alcune parti dei Monti dell’Atlante, principalmente per grandine e forti raffiche di vento; infine, allerta livello 1 per l’estremo Sud/Ovest della Grecia e le aree offshore, principalmente per piogge intense e un isolato rischio di tromba marina.

Allerta Meteo ESTOFEX, il bollettino

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione dominata da un “blocco a omega”, cioè un’area di alta pressione stabile sull’Europa che ostacola il maltempo nella maggior parte del continente. Tuttavia, lungo il margine Sud di questo anticiclone si prevede un rischio maggiore di fenomeni intensi. Una perturbazione in indebolimento attraverserà la Spagna verso Est, raggiungendo il Mediterraneo occidentale. Un’altra sacca di aria fredda in quota influenzerà lo Ionio, dove sono attesi temporali organizzati e localmente forti, soprattutto in mare e lungo le coste vicine.

Nuova Allerta Meteo in Spagna

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica complessa e potenzialmente pericolosa nel Mediterraneo occidentale, in particolare tra le coste orientali della Spagna e le Isole Baleari. È stato emesso un livello 2 di allerta per forti o eccezionali piogge nel Golfo di Sant Jordi e nel Mar delle Baleari settentrionale, e un altro livello 2 per il Golfo di Valencia fino alle Baleari, dove sono possibili grandinate di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, piogge intense e persino tornado.

Nel primo settore (Catalogna meridionale e Baleari settentrionali), le correnti umide da Est-Nord/Est favoriranno la formazione di temporali marini e costieri lenti, con accumuli orari di pioggia fino a 50–60 mm, specialmente tra il pomeriggio e la notte.

Nel secondo settore (Golfo di Valencia e Baleari), l’atmosfera sarà più instabile, con energia potenziale (CAPE) elevata fino a 3000 J/kg e vento in quota favorevole a supercelle ben organizzate. Queste potrebbero generare grandine molto grande, tornado anche forti e raffiche distruttive, oltre a piogge abbondanti.

Il rischio di fenomeni violenti è elevato sul mare e lungo le coste, mentre più attenuato ma diffuso nell’entroterra, dove resta un livello 1 di allerta.

