Allerta Meteo Molise: fase instabile con temporali e vento forte

Pioggia e vento forte caratterizzeranno il Molise nella prima parte della giornata di domani, venerdì 17 ottobre. Lo si apprende dal bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile regionale che ha emesso un’allerta meteo gialla. Su tutta la regione sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione nelle ore pomeridiane. Le temperature minime saranno stazionare, in calo le massime. Nelle prossime ore, sono attesi venti forti da nord est con raffiche di burrasca, specie lungo la costa e i rilievi. Il mare sarà da molto mosso ad agitato.

