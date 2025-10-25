Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo nel pomeriggio-sera: le regioni colpite

Allerta Meteo oggi sabato 25 ottobre 2025 per “temporali multicellulari“, che saranno “associati a piogge localmente intense e forti raffiche di vento“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 25 ottobre 2025, “un profondo vortice depressionario sul Mare del Nord richiamerà correnti umide zonali di matrice atlantica verso il Mediterraneo centrale. Si prevedono temporali multicellulari non forti dapprima sulla Sardegna nel pomeriggio, e successivamente su gran parte dell’Italia centrale tra il tardo pomeriggio e la sera. I temporali saranno associati a piogge localmente intense e forti raffiche di vento, compatibili con un livello 0 di pericolosità“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Nuova ondata di maltempo in arrivo, le regioni colpite

Nella seconda parte di giornata, “un flusso umido da ovest, con PWAT fino a 35-40 mm, raggiungerà la Sardegna, causando un aumento dell’instabilità (MLCAPE fino a 500-700 J/kg). L’approfondimento di un minimo secondario sul Golfo di Genova richiamerà venti tesi di maestrale che convergeranno con le correnti di libeccio sul Mar di Sardegna e a ridosso delle Bocche di Bonifacio. Da tali convergenze al suolo si genereranno dei temporali con asse Ovest-Est a causa del forte shear unidirezionale dettato dalla presenza di un ramo della corrente a getto (DLS fino a 30-35 m/s). I fenomeni si espanderanno verso le aree settentrionali dell’isola, spinti dal blando fronte freddo, con possibili piogge localmente intense“.

In serata “il flusso umido traslerà verso oriente raggiungendo le regioni centrali, dove i fenomeni prenderanno vigore grazie ad un aumento del CAPE nei bassi livelli (fino a 300-350 J/kg nei primi 3 km) e al sollevamento orografico. Si prevede la formazione di linee temporalesche sotto costa tra Bassa Toscana, Lazio e Campania, col rischio principale legato alle piogge localmente intense, specie nei versanti sopravento, dove non si esclude la stazionarietà dei fenomeni per qualche ora. Sono probabili degli sconfinamenti sul lato Adriatico a causa dell’elevato shear direzionale, con possibili forti raffiche di vento lineari nei versanti sottovento degli Appennini“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: