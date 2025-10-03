Allerta Meteo, oggi allarme maltempo in 5 regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo “a causa della persistenza di una depressione fredda in quota“, che determina piogge concentrate, grandine e il rischio di trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un livello 0 di rischio è stato emesso su coste di Molise e basso Abruzzo, per la Puglia, la Basilicata e la Calabria nordorientale per trombe marine e locali grandinate di piccole dimensioni, anche con accumulo e/o piogge concentrate, a causa della persistenza di una depressione fredda in quota (-24°C a 500 hpa)“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I temporali semistazionari potranno essere accompagnati da trombe marine con eventuale landfall, sospinte dalle correnti nordorientali al suolo, specie sulle coste pugliesi tra notte e mattino per il lapse rate 600-800 hPa fino a -6 K e le convergenze in seno a cui si svilupperanno temporali semistazionari. Gli shear in progressivo calo favoriranno un organizzazione dei temporali a clusters o cella singola, mentre instabilità più organizzata nella forma di MCS V-shaped sarà presente in mare aperto e verso la Grecia. Con il passare delle ore una rimonta di alta pressione subtropicale da occidente favorirà un progressivo miglioramento e una cessazione dei fenomeni convettivi sarà probabile nel pomeriggio-sera“.

