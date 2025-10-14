Allerta Meteo, oggi rischio temporali e grandine in una regione

Allerta Meteo oggi 14 ottobre 2025 per il rischio di fenomeni intensi in una regione del Paese, principalmente per la possibilità di temporali, localmente anche intensi, grandine e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Dal mattino, il passaggio di un’onda corta comporta una contenuta diminuzione della pressione in quota. Tuttavia, solo nell’area tirrenica l’atmosfera sarà sufficientemente instabile affinché questo possa innescare temporali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per Sardegna, Corsica e i mari adiacenti per temporali, localmente anche intensi e prevalentemente sul mare, con rovesci e grandine di piccole dimensioni. Saranno possibili anche trombe marine, considerando l’instabilità elevata negli strati inferiori“.

