Allerta Meteo per la Tempesta Benjamin: in Francia venti da uragano e inondazioni marine

Sette dipartimenti francesi sono stati posti in stato di allerta arancione da Météo France a causa dell’imminente arrivo della Tempesta Benjamin, che causerà “violente raffiche di vento” e “forti onde” lungo la costa atlantica e sulla Manica a partire da domani mattina. L’istituto meteorologico ha lanciato l’allarme per i dipartimenti della Manica, Vandea, Charente-Maritime, Gironda, Landes e Pirenei Atlantici, che saranno i più esposti alla furia del vento già dalla fine della notte tra oggi e domani. Le previsioni indicano raffiche tra i 100 e i 130 km/h sulla costa, con picchi che rendono la situazione particolarmente critica, e venti compresi tra i 90 e i 110 km/h nell’entroterra.

Rischio inondazioni

I venti, che soffieranno da Ovest a Nord/Ovest, non solo saranno intensi, ma provocheranno anche “onde molto forti e un temporaneo innalzamento del livello del mare“. Questa combinazione di fenomeni è aggravata dai coefficienti di marea “di viva-acqua” (intorno a 80), innalzando significativamente il rischio di “inondazioni marine“. Per questo motivo, i dipartimenti della Gironda, delle Landes, dei Pirenei Atlantici e della Senna Marittima sono stati posti in allerta arancione specifica per questo rischio, valido dalla fine della notte fino al pomeriggio di giovedì.

Fine della tregua meteorologica

Météo France descrive Benjamin come una “forte tempesta autunnale” che irrompe “dopo un lungo periodo di tempo calmo“, segnando la fine di un periodo di relativa stabilità climatica. La tempesta alimenterà un “vento forte” su quasi tutto il territorio nazionale. Oltre al vento e alle mareggiate, si prevedono anche forti precipitazioni nelle Alpi settentrionali, complicando ulteriormente il quadro meteorologico.