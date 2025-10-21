Allerta Meteo per “piogge intense, vento forte e trombe marine”: le regioni nel mirino | MAPPE e BOLLETTINO

Allerta Meteo oggi, martedì 21 ottobre 2025, per una fase di maltempo con “piogge intense, forti raffiche di vento e possibili trombe marine“, che colpirà diverse regioni del Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Prosegue lo spostamento verso est della saccatura atlantica sull’Italia settentrionale, con un minimo al suolo centrato sul Golfo Ligure che favorirà una ventilazione umida da sud sulle coste tirreniche. Un Livello 1 viene emesso per Appennino Settentrionale e coste di Toscana, Lazio e Campania, oltre che per il Tirreno centrale, per piogge intense, forti raffiche di vento e possibili trombe marine“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un più ampio livello 0 per temporali di minore intensità viene esteso alle regioni del nord-est e alle altre regioni tirreniche. Si segnala la possibilità di precipitazioni con cumulate consistenti durante l’arco della giornata fra Friuli e Slovenia“.

Allerta Meteo – regioni tirreniche

Dalla mattina “l’instaurarsi di flussi umidi meridionali, su Toscana prima e su Lazio e Campania poi, creerà le condizioni per rovesci e forti raffiche di vento, incluse quelle date da downburst (PWAT > 35 mm). Questi temporali potrebbero essere associati a fenomeni vorticosi nei pressi delle coste di Lazio e Campania data l’instabilità elevata nei bassi strati (CAPE 0-3 km > 200 J/Kg). Considerando il DLS moderato/alto e i valori positivi di UH simulati da alcuni modelli nei pressi delle coste laziali, saranno possibili qui anche grandinate di piccole dimensioni“.

In serata, “già prima del termine del periodo previsionale, questi temporali potrebbero interessare anche la Calabria e la Sicilia settentrionale, sia pure con intensità minore“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

Al mattino “saranno possibili locali rovesci fra Emilia-Romagna e Veneto, ma le precipitazioni maggiori si avranno a partire dal primo pomeriggio fra Friuli e Slovenia, dove la ventilazione meridionale dall’Adriatico potrà alimentare precipitazioni anche abbondanti considerando l’accumulo totale nel corso della giornata. Tuttavia, non viene emesso un livello 1 per queste aree dato che la componente convettiva sarà minoritaria“, conclude PRETEMP.

