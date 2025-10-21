Allerta Meteo Piemonte: rischio tormente di neve in quota e raffiche oltre 100 km/h

Tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre il Piemonte vivrà un deciso cambio di passo: una perturbazione atlantica di origine polare-marittima porterà maltempo diffuso, con nevicate significative in alta quota sulle Alpi occidentali e un po’ di pioggia anche in pianura. Seguirà un’irruzione di Foehn con ampie schiarite, ma anche un brusco calo delle temperature minime nel fine settimana. Mercoledì sera la nuvolosità aumenterà sui settori alpini di confine (Francia e Valle d’Aosta), con precipitazioni in intensificazione tra la notte e il primo pomeriggio di giovedì e successiva estensione Ovest-Est verso fondovalle e pianure.

Quota neve iniziale : in temporaneo rialzo fino a 2.200–2.300 m tra mercoledì sera e la prima mattina di giovedì.

: in fino a tra mercoledì sera e la prima mattina di giovedì. Calata rapida : con il passaggio del fronte freddo , discesa fino a circa 1.400 m nel pomeriggio di giovedì.

: con il passaggio del , discesa fino a circa nel pomeriggio di giovedì. Crinali in tormenta: possibili tormente oltre i 2.500 m e accumuli consistenti su creste e passi.

Foehn in attivazione e vento molto forte

Dalla tarda giornata di giovedì e poi venerdì si attiveranno venti di Foehn in quota con progressiva estensione agli sbocchi vallivi. Attese raffiche localmente oltre 100 km/h sui rilievi e nei punti esposti, con nevicate in forma di tormenta lungo i crinali di confine.

Temperature: altalena termica e minime in forte calo

Mercoledì : massime in rialzo in pianura, intorno a 15–20°C .

: in pianura, intorno a . Giovedì : nuovo calo termico, più marcato sui settori orientali della regione.

: termico, più marcato sui settori orientali della regione. Venerdì–weekend: prevalenza di ampie schiarite (residua nuvolosità sui crinali) ma con minime in forte diminuzione e possibili brinate nelle conche e nelle aree interne più riparate.

In sintesi

Scenario pienamente autunnale sul Piemonte: nevicate in quota, piogge giovedì in pianura, quindi Foehn con schiarite ma freddo notturno nel fine settimana. Situazione da seguire per i settori alpini (vento e tormenta) e per le vallate esposte alle raffiche.

