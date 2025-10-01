Allerta Meteo Protezione Civile, aria fredda in arrivo dai Balcani: temporali e venti forti al Centro-Sud

Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani giovedì 2 ottobre, a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mareggiate lungo coste esposte.

Si prevede, inoltre, dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie nei relativi settori orientali. Dal pomeriggio di domani, giovedì 2 ottobre si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori centro orientali di Abruzzo, Molise e Basilicata, su Puglia e Calabria ionica settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, resto di Abruzzo e Molise, settori meridionali del Lazio e restanti settori del Sud, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie su Calabria tirrenica meridionale e settori settentrionali e nord-orientali della Sicilia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Venti: forti nord-orientali sulle regioni del versante adriatico e su Liguria, Toscana, Campania, in estensione, nella notte a Puglia e Basilicata. Dal tardo pomeriggio, forti settentrionali su Sicilia e Sardegna orientale.

Mari: molto mosso l’Adriatico centro-settentrionale, il Mar Ligure al largo, il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e, dalla serata, il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, settori centro orientali di Abruzzo e Basilicata, e su Puglia centro-meridionale, Calabria meridionale e ionica settentrionale e settori settentrionali e nord-orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria, e su Molise, settori montuosi della Campania orientale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni centro-meridionali peninsulari.

Venti: da forti a burrasca orientali su Romagna e tutte le regioni del Centro e del Sud con ulteriori raffiche fino a burrasca forte sui settori ionici ed appenninici. Da forti a burrasca settentrionali sulla Sardegna orientale.

Mari: molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati l’Adriatico centrale, lo Ionio, il Tirreno e lo Stretto di Messina.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 ottobre 2025

Precipitazioni: isolate residue, su Puglia centro-meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: di burrasca o burrasca forte orientali sui settori appenninici meridionali, settori costieri del Molise, e su Puglia, Basilicata e Calabria ionica settentrionale. Da forti a burrasca nord-orientali su Marche meridionali, Abruzzo e resto del Sud.

Mari: da agitato a localmente molto agitato lo Ionio. Da molto mosso ad agitato il Tirreno meridionale, lo Stretto di Messina e l’Adriatico centro-meridionale.

