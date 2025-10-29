Allerta Meteo Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali sui settori occidentali

Un’area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, mercoledì 29 ottobre, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all’Emilia-Romagna. Attese, dal primo mattino di domani, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri, in estensione dalla tarda mattinata alla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia, Toscana settentrionale e costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori settentrionali di Piemonte orientale e Lombardia, Liguria e alta Toscana.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest.

Venti: tendenti a forti meridionali dalla sera sulla Sardegna e coste toscane.

Mari: tendenti a molto mossi dalla serata il Mar di Sardegna ed il Tirreno occidentale e settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, Appennino emiliano e Friuli Venezia Giulia orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Toscana e Lazio, e dal pomeriggio sui settori occidentali, centro-meridionali ed orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati.

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Nord, Toscana, Lazio e Sicilia, e su Marche, Umbria, settori settentrionali di Abruzzo e Campania, Calabria meridionale e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Liguria di Ponente, settori meridionali di Piemonte e Lombardia, Veneto, resto di Friuli Venezia Giulia e Sicilia, pianura emiliana, Toscana centrale, Sardegna occidentale, settori centrali e meridionali del Lazio, Umbria sud-occidentale e Calabria meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale aumento, localmente sensibile su tutte le regioni, fino a marcato su Sardegna, Romagna e Triveneto; massime in sensibile aumento sui settori alpini occidentali e centrali.

Venti: localmente forti meridionali su Sardegna, coste tirreniche centrali peninsulari, Sicilia occidentale e sui settori appenninici centro-settentrionali, in attenuazione.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna al largo, il Mar Ligure ed il Tirreno; tutti in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia meridionale, Liguria, settori costieri e meridionali della Toscana, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo, Molise centro-occidentale, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori meridionali di Friuli Venezia Giulia e Lazio, settori occidentali della Sardegna centro-meridionale, Calabria meridionale e centrale ionica.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento su Toscana, Lazio, Umbria, pianura emiliana e Veneto.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: localmente molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, l’Adriatico settentrionale al largo e lo Ionio al largo.

