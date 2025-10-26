Allerta Meteo Protezione Civile: in arrivo venti molto forti sui settori occidentali del Paese

Un forte flusso di venti nord-occidentali in quota sta portando un aumento della ventilazione sull’Italia, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d’Aosta. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali in rotazione a quelli settentrionali, sul Lazio, specialmente lungo i settori costieri.

Dalle prime ore di domani, lunedì 27 ottobre, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte interesseranno la Sardegna e, nel corso della mattina, anche Sicilia e Calabria. Si segnalano forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Romagna, Toscana centro-settentrionale, Umbria meridionale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo occidentale e meridionale, Molise, Puglia garganica settentrionale e settori occidentali della Campania, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su settori costieri di Abruzzo meridionale, Molise e Puglia garganica settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: Massime in sensibile aumento su Sicilia, Calabria e localmente sul resto del Sud.

Venti: forti occidentali sui settori tirrenici della Toscana. Forti nord-occidentali con tendenza a rinforzare fino a burrasca sulla Sardegna, in estensione ai settori costieri di Lazio e Campania. Forti occidentali sui settori appenninici meridionali peninsulari, in attenuazione. Forti di Foehn con raffiche di burrasca sui settori alpini occidentali con sconfinamenti nelle pianure adiacenti.

Mari: da agitato a molto agitato il Mar Ligure e il Mar di Sardegna settentrionale, molto mossi i bacini occidentali, fino ad agitato il Tirreno centrale settore est.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini di confine, settori costieri di Abruzzo meridionale, Molise e Puglia garganica settentrionale e centro meridionale, Campania meridionale, Basilicata occidentale ionica, Calabria e Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al centro peninsulare e localmente al Sud peninsulare e su Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Massime in sensibile diminuzione sulla Sicilia e localmente sul resto del Sud.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione ai settori costieri di Lazio e Campania; forti con rinforzi di burrasca sui settori tirrenici di Basilicata e su Calabria e Sicilia. Forti di Foehn con raffiche di burrasca sui settori alpini, con sconfinamenti nelle pianure adiacenti, in attenuazione.

Mari: da agitato a molto agitato il Mar di Sardegna ed il Mar Ligure a largo. Da molto mosso ad agitato il Canale di Sardegna, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia. Molto mosso lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 ottobre 2025

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante ed alta Toscana, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria, Sicilia nord-orientale e tirrenica centrale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: Massime in sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna; forti con raffiche di burrasca sui settori costieri della Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia. Tutti in attenuazione.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e lo Ionio. Tutti in rapida attenuazione.

