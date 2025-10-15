Allerta Meteo Puglia: ciclone mediterraneo in formazione, rischio nubifragi sul versante ionico

Una fase di severo maltempo si prepara a investire il Sud Italia, e in particolare la Puglia. Dopo alcuni giorni di relativa calma, un nuovo sistema depressionario in formazione sui mari meridionali italiani provocherà un peggioramento deciso del tempo, con piogge diffuse, rovesci intensi e locali temporali tra giovedì e le prime ore di venerdì. La circolazione di aria instabile che da giorni interessa il Mediterraneo occidentale si sta progressivamente spostando verso levante. Questo movimento favorirà la formazione di un ciclone sul basso Tirreno, che entro mercoledì raggiungerà le regioni meridionali, determinando un netto peggioramento del tempo su Sardegna, Sicilia e Calabria. Successivamente, tra giovedì e venerdì, la perturbazione raggiungerà anche lo Ionio e il Canale d’Otranto, portando maltempo diffuso sulla Puglia.

Prime piogge già da mercoledì sera

Le prime precipitazioni sono attese nella serata di mercoledì, inizialmente più intense su Tarantino e area murgiana. Nel corso di giovedì i fenomeni tenderanno a estendersi gradualmente a tutta la regione, risultando più abbondanti nelle zone centro-meridionali e sul Gargano meridionale, dove l’effetto stau potrà esaltare le piogge in prossimità dei rilievi.

In queste aree si prevedono rovesci localmente forti e accumuli significativi di pioggia, accompagnati da possibili colpi di vento e mare mosso sul versante ionico. Le condizioni più critiche sono attese tra la sera di giovedì e le prime ore di venerdì.

Breve tregua sabato ma nuova instabilità in arrivo

Nel corso di venerdì il ciclone mediterraneo tenderà ad allontanarsi verso levante, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, la tregua sarà temporanea: già durante il fine settimana si farà strada un nuovo impulso perturbato atlantico, che potrebbe riportare nubi e piogge sparse su parte della regione.

Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, intorno ai 19–21 °C, ma tenderanno a calare nelle ore di pioggia più intensa. I venti, moderati o forti da est e sud-est, contribuiranno ad agitare il mare, con onde fino a 2–3 metri lungo le coste ioniche e adriatiche.

Un autunno sempre più dinamico

La settimana segna quindi il ritorno del maltempo tipico autunnale sulla Puglia, con piogge abbondanti e rischio di criticità idrogeologiche locali, specie nelle aree soggette a ruscellamento rapido. Il Mediterraneo, ancora molto caldo per la stagione, continua a fornire energia e umidità alle perturbazioni in arrivo, rendendo il quadro atmosferico potenzialmente esplosivo.

Il consiglio è quello di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo nelle prossime ore, in particolare tra giovedì e venerdì, quando la regione vivrà la fase più intensa di questa nuova ondata di instabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

