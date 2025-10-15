Allerta Meteo Puglia, domani forti piogge e temporali: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, per il Salento, Tarantino e Puglia centrale adriatica; allerta gialla nel resto della regione. Emessa anche allerta gialla per vento nel Salento e nel Tarantino. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti tendenti a forti sudorientali sulla Puglia meridionale”.

