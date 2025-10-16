Allerta Meteo Puglia: temporali autorigeneranti, vento forte e mareggiate tra stanotte e domattina

Nelle prossime ore la Puglia meridionale e il Gargano potrebbero essere investiti da una fase di maltempo intensa. Tra la serata odierna e la mattinata di domani la risalita di una bassa pressione tra basso Tirreno e Ionio potrà innescare temporali autorigeneranti con piogge molto abbondanti e fenomeni localmente persistenti. La configurazione barica attesa favorisce una convergenza dei venti al suolo tra Scirocco e correnti settentrionali. L’afflusso di aria caldo-umida dal mare, a contatto con un flusso più fresco, può generare celle temporalesche stazionarie capaci di scaricare oltre 200 mm di pioggia in poche ore.

Aree più esposte

Basso Salento e Tarantino

e Barese meridionale

Gargano orientale

Su questi settori non si escludono allagamenti diffusi, piene improvvise dei canali minori e frane sui versanti più vulnerabili.

Venti e mareggiate

Attese raffiche di vento fino a 80–100 km/h e mareggiate sulle coste ioniche, con onde fino a 4 metri e possibili criticità lungo i litorali esposti.

Consigli di prudenza

Limitare gli spostamenti nelle ore notturne e all’alba.

Evitare sottopassi , aree depresse e tratti stradali soggetti ad allagamento .

, aree depresse e tratti stradali soggetti ad . Prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua e canali di scolo.

e canali di scolo. Verificare lo stato di griglie, pluviali e coperture esposte al vento.

Scenario in evoluzione

Si tratta di una situazione dinamica e in rapida evoluzione. Il rischio principale è legato alla stazionarietà dei temporali: nuclei autorigeneranti possono insistere sulla stessa area per molte ore, amplificando i fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.