Allerta Meteo, resta freddo e instabile al Centro/Sud per l’alito ciclonico proveniente dai Balcani

Altra giornata decisamente fredda oggi sull’Italia adriatica, con temperature massime molto basse per il periodo, insolitamente sotto il muro dei +20°C con valori tipici di fine novembre o addirittura inizio dicembre. Le massime giornaliere, infatti, si sono fermate addirittura a +19°C a Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia e San Benedetto del Tronto, +18°C a Ancona, Fano, Senigallia, Pesaro, Civitanova Marche, Termoli e Vieste, +17°C a Trieste, Udine, Bibione, Pescara, Avellino, Avezzano e Isernia, +16°C a Venezia, L’Aquila, Locorotondo, Cisternino, Noci e Castellana Grotte, +15°C ad Altamura Martina Franca, Alberobello e Putignano, +13°C a Campobasso.

Continua l’alito freddo proveniente dai Balcani e ben visibile dalle immagini satellitari, con l’Italia esposta a un totale soleggiamento al Centro/Nord ma ancora esposta all’afflusso di masse d’aria fredde che provocano nuvolosità diffusa al Sud:

Una situazione che persisterà anche nei prossimi giorni, come evidenziato nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: