Allerta Meteo, sabato con rischio temporali in 2 regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo per rischio temporali oggi sabato 11 ottobre 2025 “sulle aree meridionali di Sicilia e Sardegna principalmente per sollevamento orografico di un flusso al suolo dai quadranti orientali“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 11 ottobre, “un robusto campo anticiclonico centrato sull’Europa nord-occidentale proteggerà gran parte dell’Italia dalle precipitazioni. Fanno eccezione i canali di Sicilia e di Sardegna, dove si avranno valori di geopotenziali leggermente più bassi, unitamente alla presenza di maggiore instabilità (CAPE fino a 2000-2500 J/kg) e di acqua precipitabile (PWAT fino a 35-40 mm)“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La mancanza di shear sfavorirà una convezione particolarmente organizzata, per cui si attendono temporali non forti, compatibili con un livello 0 di pericolosità, sulle aree meridionali di Sicilia e Sardegna principalmente per sollevamento orografico di un flusso al suolo dai quadranti orientali. Da non escludere la formazione di qualche cella sul canale e mare di Sardegna, ma con i fenomeni più intensi previsti a ridosso delle Isole Baleari, fuori dal dominio previsionale“.

