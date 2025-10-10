Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per piogge e temporali

Tornano piogge e temporali in Sardegna e scatta l’allerta meteo. La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso a partire dalle ore 21:00 di oggi, venerdì 10 ottobre, e fino alle 17:59 di domani, sabato 11, un’allerta meteo codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.