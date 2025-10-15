Allerta Meteo Sardegna: forti piogge e temporali almeno fino a domani

Allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 15 ottobre e sino alle 17:59 del 16 ottobre un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura. “Dalle ore 15 di oggi (15 ottobre) e fino almeno alle ore 18 di domani (16 ottobre) sulla Sardegna orientale sono probabili precipitazioni sparse, con cumulati localmente fino a elevati, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità. In misura minore i cumulati rilevanti potrebbero interessare il sud-ovest dell’isola”, si legge nel bollettino di allerta.

A determinare questa ondata di maltempo “una struttura depressionaria con aria umida e vorticosa” che “si è formata sul Mediterraneo centro-occidentale, con un minimo al suolo che sta risalendo dalle coste della Tunisia e si posizionerà sul Tirreno, determinando flussi umidi e instabili orientali sulla Sardegna”, si legge ancora.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.