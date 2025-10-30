Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali fino a domani, le aree più colpite

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), valida fino alle 18 di domani, venerdì 31 ottobre, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. “A partire dalle ore 15 di oggi (30 ottobre 2025) e fino alle ore 18 di domani (31 ottobre 2025) sulla Sardegna occidentale sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente fino a elevati. Inoltre, nel periodo compreso tra le ore 18 della giornata odierna fino alle ore 06 di domani (31 ottobre 2025) su tali zone saranno possibili fenomeni temporaleschi isolati anche di forte intensità”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sul Mediterraneo occidentale si sta approfondendo una struttura depressionaria con un minimo al suolo centrato a nord-est delle Isole Baleari. A tale struttura è associato un fronte freddo in progressivo avvicinamento verso la Sardegna. Tale configurazione barica favorirà in serata avvezione di vorticità e umidità lungo tutta la colonna atmosferica, con conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche principalmente sul settore occidentale”, dell’isola, viene spiegato.

