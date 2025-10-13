Allerta Meteo, settimana al via con “piogge abbondanti e trombe marine” in una regione

Allerta Meteo in questo inizio settimana per il rischio di “locali piogge abbondanti e trombe marine“, che potrebbero interessare oggi 13 ottobre 2025 una regione italiana. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna.

Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un lieve calo del geopotenziale determina modesta convezione specie sui mari tra basso Tirreno, Ionio, Canale di Sicilia e Sardegna; localmente si segnala qualche fenomeno potrà interessare anche le zone di costa/entroterra tra Sardegna, (specie orientale), Corsica e Grecia“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I temporali, perlopiù isolati, saranno privi di particolari pericolosità; un livello 0 è stato emesso perlopiù per locali piogge abbondanti e trombe marine“.

