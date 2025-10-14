Allerta Meteo Sicilia: continuano forti piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 15 ottobre. Su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla. “Dal mattino di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

