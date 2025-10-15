Allerta Meteo Sicilia: domani altra giornata di forti piogge e temporali sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre. È stata emessa allerta gialla su tutta la regione. “Dal mattino di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

Previsti anche “venti tendenti a forti nordoccidentali sulla Sicilia occidentale e sudorientale”. Per quanto riguarda i mari, “molto mosso il Tirreno centro-meridionale, in estensione nel pomeriggio ai restanti bacini meridionali”, conclude il bollettino.

