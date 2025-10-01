Allerta Meteo Sicilia: domani continuano piogge e temporali, venti fino a burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre. Prevista allerta gialla su tutta la fascia tirrenica dell’isola e sul settore nordorientale. “Persistono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani giovedì 02 ottobre, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte. Mareggiate lungo coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

Più in dettaglio, sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e nordorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati deboli”. Infine, “molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati lo Ionio, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia”.

