Allerta Meteo Sicilia: domani continuano piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre. L’allerta è gialla in tutta l’isola. “Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta. In particolare, sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

