Allerta Meteo Sicilia: domani piogge e temporali sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, martedì 14 ottobre. Emessa allerta gialla su quasi tutta l’isola, ad eccezione dei settori sudorientale e nordorientale. Previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, sud-orientale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali, generalmente deboli altrove”, si legge nel bollettino di allerta.

