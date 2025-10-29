Allerta Meteo Sicilia: domani piogge e temporali sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre. Prevista allerta gialla in tutta l’isola. “Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 30 ottobre 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio, sui settori occidentali, centro-meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Previsti anche “venti localmente forti meridionali su Sicilia occidentale, in attenuazione”.

