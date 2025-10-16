Allerta Meteo, “temporali intensi e nubifragi persistenti”: nuova giornata di maltempo estremo, ecco dove

Allerta Meteo per temporali intensi associati a nubifragi e grandine, con raffiche di vento convettive. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un relativo cut-off in quota, entrato in fase con una saccatura in transito da NW a SE sulla Penisola balcanica, sarà associato alla chiusura di due minimi barici al suolo: un primo sul Tirreno meridionale e un secondo sul Golfo della Sirte, entrambi in lenta evoluzione verso levante“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 2 è stato attribuito all’area ionica fino a toccare le coste di Sicilia, Calabria ionica, Basilicata, e sulla Puglia meridionale, laddove sarà possibile l’innesco di temporali anche intensi associati a nubifragi e grandine di piccole dimensioni con raffiche di vento convettive (wet downburst); saranno anche possibili trombe marine fino ai litorali, ma non si escludono fenomeni vorticosi anche sulla terraferma, sia di natura mesociclonica che non. Localmente i temporali potrebbero insistere anche per diverse ore, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche. Il livello 2 è stato considerato prevalentemente per accumuli di pioggia anche assai elevati (>100 mm/24 ore), sebbene il massimo rischio si abbia nelle zone di mare aperto. I fenomeni saranno più probabili sulla parte occidentale dell’area delimitata nella prima parte della giornata; sul comparto pugliese e della costa della Basilicata nella seconda parte“.

“Un più esteso livello 1 riguarda le restanti regioni meridionali e il resto della Sicilia per gli stessi fenomeni, ma con accumuli di pioggia leggermente inferiori. In questo caso i temporali saranno meno persistenti e meno organizzati, pur risultando localmente severi. Un livello 0 comprende parte delle regioni centrali e la Sardegna orientale e meridionale, laddove saranno possibili isolati temporali, localmente anche intensi, con possibili forti ma brevi rovesci e grandine di piccole dimensioni e qualche raffica di vento convettiva. Non esclusa la possibilità di trombe marine lungo le coste“, prosegue PRETEMP.

Allerta Meteo – aree Livello 2

Su queste aree “è ipotizzabile la maggiore instabilità causa flussi sud-occidentali diffluenti a forte componente ciclonica in quota, ed elevato shear nei medi e bassi livelli causa la circolazione indotta dalla coppia di minimi chiusi al suolo, i quali sosterranno un afflusso di aria assai calda e umida di basso livello in corrispondenza ad un LLJ sud-orientale associato ad elevati valori di Theta-E. La commistione CAPE/Shear più significativa è simulata dai LAM lungo una cresta in temporanea intrusione dal basso all’alto Ionio e fino al basso Adriatico in serata/nottata, laddove non si esclude la chiusura di un minimo barico alla mesoscala in parte forzato orograficamente. Le probabili confluenze tra venti sud-orientali e orientali o nord-orientali si avranno in un ambiente con valori di CAPE>1000 J/kg con i massimi in mare aperto sull’area ionica“, spiega PRETEMP. “I parametri di shear saranno modesti in relazione alla componente speed, ma più significativi in senso direzionale nei bassi livelli, con un previsione di odografi particolarmente curvi nei primi 1500 m di quota (Calabria ionica, coste della Basilicata, e Salento), il che non esclude lo sviluppo di sistemi a supercella nonostante indici compositi SCP alquanto modesti. Un fattore limitante potrà essere rappresentato da bassi valori di MLCAPE sulle aree dell’entroterra, tuttavia la quota di LCL ben sotto i 1000 m, SREH 0-3 km>250 m2/s2, e un 0-3 km CAPE>200 J/kg potranno determinare un ambiente parzialmente favorevole. Sono quindi attesi temporali ben organizzati e anche intensi, in genere del tipo MCS marittimi e QLCS lungo le probabili linee di confluenza di basso livello, con nubifragi che, localmente, potrebbero persistere anche per diverse ore, sebbene con massimo rischio in mare aperto (profili verticali quali completamente saturi). Particolare attenzione sarà da riservare alle coste orientali della Sicilia, della Calabria, e quella ionica della Basilicata, con precipitazioni amplificate dal lifting orografico (specie sulla Calabria orientale)“. Nella seconda parte della giornata e tra serata e nottata “i fenomeni più consistenti potranno interessare la Puglia centro-meridionale. Saranno inoltre possibili grandinate di piccole dimensioni e, principalmente sui litorali, l’innesco di trombe marine le quali potranno interessare sia le coste che l’entroterra, senza escluderne a priori l’origine mesociclonica“.

Aree Livello 1

Su queste zone “la forzante sinottica tenderà gradualmente a indebolirsi, con l’evoluzione verso levante dei minimi al suolo, tuttavia, in particolare sull’area tirrenica, l’intrusione di aria più secca in medio-alta troposfera contestualmente a una moderata avvezione fredda, potrà favorire uno storm-mode in variazione verso prevalenti sistemi multicellulari (QLCS) lungo boundary di basso livello tra flussi settentrionali e orientali dotato di maggiore mobilità, quindi in grado di provocare piogge anche intense ma di durata inferiore, mentre il potenziale per grandinate, in genere di piccole dimensioni, sarà superiore con locali accumuli al suolo. La maggiore spinta di flussi tra nord e nord-est, più freschi, limiterà il MLCAPE sotto i 1000 J/kg (eccetto le aree in mare aperto del Tirreno meridionale), mentre l’intrusione secca tenderà ad accrescere il potenziale per raffiche di vento convettive. Possibili trombe marine lungo le coste“, conclude PRETEMP.

