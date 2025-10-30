Allerta Meteo Toscana: ancora temporali e rischio idrogeologico in tutta la regione

La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio, possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro-meridionali e in arcipelago. La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idraulico del reticolo principale dalle 13 di oggi fino alle 13 di domani, venerdì 31 ottobre, per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio. Inoltre ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per tutta la regione.

