Allerta Meteo Toscana, ancora vento e mareggiate: esteso il codice arancione

Il vento continua a soffiare sulla costa centrale della Toscana. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha infatti esteso anche alla giornata di domani, venerdì 24 ottobre, l’allerta meteo per rischio vento sulle zone costiere della Toscana centrale, isole comprese. Il codice di criticità è arancione fino alle 6 di venerdì, con raffiche nella notte previste intorno ai 100km/h; giallo fino alle 18. Prorogato anche l’avviso di criticità per mareggiate. Sulla costa centro-nord, arcipelago compreso, l’allerta permane di codice arancione dalle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, fino alle 6 di domani, venerdì 24, mentre la criticità prevista fino alla mezzanotte di domani è di codice giallo. Esteso fino alle 6 di venerdì anche il codice giallo per mareggiate sulla costa della Maremma, valido dalle 20 di oggi.

Per quel che riguarda le previsioni odierne, nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione (anche con rovesci o temporali), con un rapido miglioramento in serata. Sono previste raffiche di vento fino a 100-120km/h sull’arcipelago e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e sull’Appennino aretino; fino a 110km/h sulla costa centro-settentrionale.

