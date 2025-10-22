Allerta Meteo Toscana, codice arancione anche domani: piogge, vento forte e mareggiate

Emessa per domani, giovedì 23 ottobre, dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana una nuova allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nel nord ovest della regione, gialla nel resto della Toscana. Allerta arancione anche per mareggiate su costa centrale e Arcipelago, gialla per la costa meridionale. Sempre codice arancione per il vento forte su costa centrale e Arcipelago e pure in Alto Mugello, Valle del Reno, Valtiberina e zona Arno Casentino, giallo sul resto della Toscana. Lo rende noto il Presidente della regione, Eugenio Giani, sui social ricordando che oggi fino alla mezzanotte è allerta arancione per temporali forti sulla Toscana centro-occidentale e sull’Arcipelago mentre domani sarà codice giallo per le precipitazioni su tutto il territorio toscano.

Le previsioni per oggi parlano di precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone centro-settentrionali a prevalente carattere di rovescio. Domani precipitazioni sparse inizialmente sul nord-ovest (in particolare rilievi), ma in estensione nel pomeriggio a tutta la regione, quando le precipitazioni saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. Previste raffiche di vento fino a 120km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.