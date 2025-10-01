Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento prorogato fino alle 20 di domani

In Toscana esteso fino alle ore 20 di domani, giovedì 2 ottobre, l’allerta meteo codice giallo per vento forte, causato dall’arrivo di un nucleo di aria fredda da Est, associato a condizioni di moderata instabilità. La Sala operativa regionale ha anche aggiornato la mappa delle aree interessate dal fenomeno: a Valdarno fiorentino e inferiore e Bisenzio-Ombrone pistoiese si aggiungono Valdarno superiore, Valdichiana, medio Ombrone grossetano e bacino di Fiora e Albegna.

