Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per mareggiate

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba nella giornata di sabato, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domenica. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un‘allerta meteo con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro-settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di stasera, sabato 25, fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre.

