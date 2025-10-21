Allerta Meteo Toscana, domani temporali forti: scatta l’allarme arancione

Emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, su Toscana centro-occidentale e Arcipelago. Lo rende noto il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, spiegando c’è anche un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione. In particolare, sono “possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150mm”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.