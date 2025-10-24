Allerta Meteo Toscana: prorogato codice giallo per mareggiate

Allerta Meteo gialla in Toscana, “prorogata dalla nostra sala operativa per rischio mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 13 di domani sabato 25 ottobre. Nella notte le onde alla Gorgona hanno raggiunto i 5,5 metri di altezza, adesso in calo“: è quanto ha reso noto il Presidente della Regione Eugenio Giani. “Per oggi ancora mare agitato sulla costa centro-settentrionale e su Arcipelago a nord dell’Elba, molto mosso a sud dell’Elba. Domani, sabato, ancora mare agitato sul litorale centro settentrionale e su Arcipelago a nord dell’Elba, mosso o localmente molto mosso a sud“.

