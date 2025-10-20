Allerta Meteo Toscana: “rischio idrogeologico e temporali forti”, scatta il codice giallo

Allerta Meteo gialla in Toscana, “emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alle ore 13 di domani martedì 21 ottobre“: è quanto riporta il presidente della Regione Eugenio Giani, evidenziando anche “allerta gialla per rischio idraulico su area Lunigiana dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani. Previste piogge sulle province di Massa Carrara e Lucca, in intensificazione nel corso del pomeriggio e in parziale estensione, in serata, a pistoiese, pratese e alto pisano. Nella notte di martedì precipitazioni, anche temporalesche, in estensione alle zone costiere e in successivo spostamento verso le aree più interne. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio“.

