Allerta Meteo Toscana, temporali forti da stasera: le aree più colpite

Allerta meteo gialla in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani, giovedì 30 ottobre, in vigore già dalle ore 22 di oggi sulla Toscana nordoccidentale. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani. “Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale su aree Lunigiana e Bisenzio Ombrone Pistoiese nella giornata di domani. Oggi possibilità di temporali in serata sulle zone di nord-ovest. Domani, giovedì, possibilità di forti rovesci o temporali, anche forti, più probabili sulle zone di nord-ovest, sulla costa centro-meridionale e sulle zone orientali”, spiega Giani.

