Allerta Meteo Umbria, temporali e vento: domani scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale numero 298/2025 per rischio meteo-idrogeologico-idraulico nel quale si prevede: per il pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali; dalla mezzanotte di giovedì 23 ottobre, allerta regionale codice arancione per rischio vento sui settori regionali A-C-D (l’Altotevere e le zone del Chiascio-Topino e del Nera), e allerta regionale codice giallo per rischio idraulico e temporali su tutti i settori regionali, fino alla mezzanotte di venerdì 24 ottobre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.