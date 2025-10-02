Allerta Meteo USA: comincia la seconda stagione dei Tornado

Negli Stati Uniti, il mese di ottobre segna l’inizio della cosiddetta seconda stagione dei tornado. In questa fase autunnale, le condizioni atmosferiche favoriscono la formazione di temporali intensi e, in alcuni casi, di tornado significativi, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sud-orientali del Paese. Durante l’autunno, il Jet Stream tende ad abbassarsi di latitudine, incontrando masse d’aria calda e umida in risalita dal Golfo del Messico. Questo contrasto genera forte instabilità, che può innescare supercelle e temporali capaci di produrre tornado, a volte anche di categoria EF2 o superiore.

Aree degli Stati Uniti più a rischio

I principali hotspot di ottobre si trovano nel Texas, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia e Florida. In media, negli USA si contano circa 60 tornado nel solo mese di ottobre, ma in alcuni anni si sono verificati outbreak molto più numerosi. Non mancano episodi anche più a nord, fino a Illinois e Minnesota.

Tornado autunnali: un rischio meno frequente ma più insidioso

La stagione autunnale non raggiunge i livelli primaverili in termini di numero di tornado, ma i fenomeni che si verificano possono essere altrettanto pericolosi. Questo perché spesso interessano aree densamente popolate e infrastrutture strategiche. Inoltre, il passaggio di fronti freddi e i resti di cicloni tropicali possono intensificare le condizioni di instabilità.

Monitoraggio e prevenzione

I meteorologi raccomandano di seguire sempre i bollettini ufficiali e le allerte emesse dal National Weather Service. Il monitoraggio costante del Jet Stream e delle masse d’aria resta fondamentale per anticipare gli episodi più violenti e ridurre i rischi per la popolazione.