Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per “venti da forti a tempestosi”

In vigore da ieri e per la giornata di oggi in Valle d’Aosta un’allerta meteo codice giallo per “venti da forti a tempestosi” in “media e alta montagna, ma anche come foehn moderato e rafficato nei fondovalle“, su tutto il territorio regionale: è quanto si legge nell’ultimo bollettino di criticità del Centro funzionale della Regione. Le nevicate di oggi avranno quota “intorno a 1.500-1.800 metri, anche più in alto“. A 1.800-2.000 metri sono stimati accumuli di 5-20 cm sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera, di 5-10 cm nelle valli del Gran Paradiso, di 3-5 cm sul resto del territorio regionale.

