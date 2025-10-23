Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per vento forte oggi e domani

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo gialla per vento forte valida oggi e domani su tutto il territorio regionale. Permane, fino alla mezzanotte di oggi, la criticità idrogeologica gialla sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera, dalla Valgrisenche a Cervinia passando per la valli del Monte Bianco e la zona del Gran San Bernardo. “Le condizioni di saturazione dei suoli elevate, dovute alle precipitazioni pregresse e previste nelle prossime ore, possono innescare cadute di massi, colate detritiche e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche“, si legge nell’avviso. Dal punto di vista meteorologico “la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali e la differenza di gradiente barico tra i due versanti alpini determineranno un aumento significativo dei venti che tenderanno dalle prossime ore ad essere forti in montagna con foehn nelle valli. Tale situazione, seppur in temporanea attenuazione, potrebbe durare anche per i prossimi giorni“. Lo zero termico passerà dai 2.000 metri di oggi ai 1.900-2.100 di domani, la quota neve da 1.600 metri a 1.400-1.500 metri. Il bollettino meteorologico segnala per oggi cielo “molto nuvoloso con precipitazioni forti in alta valle, nevose intorno a 2200-2300 metri, dove tenderanno a confinarsi e indebolirsi dalla tarda mattinata, neve in calo in serata a 1600-1800 metri, parziali schiarite altrove in estensione dalla bassa valle verso la valle centrale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.