Allerta Meteo Valle d’Aosta: domani vento forte

Il Centro Funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per vento forte valido dalla mezzanotte e per la giornata di domani, domenica 5 ottobre, su tutto il territorio, ad eccezione delle valli del Gran Paradiso. “Forti correnti in quota – si legge – favoriscono l’ingresso di Foehn nelle valli, con raffiche di intensità massima questa notte, soprattutto nella valle centrale. Da domattina l’intensità cala gradualmente”.

Per questo a Courmayeur, con ordinanza del sindaco, è stato “vietato l’accesso a chiunque nelle aree verdi comunali, cimitero comunale, pista sterrata della Margherita e via delle Greggi”.

Le temperature domani sono attese forte in calo, soprattutto in quota: lo zero termico passerà da 3.300 metri di oggi a 2.100-2.400 metri. Il cielo, si legge nel bollettino dell’ufficio meteo regionale, sarà “abbastanza soleggiato per annuvolamenti a media-alta quota“, con “nubi basse e persistenti con qualche fiocco sui confini esteri, soprattutto al mattino“.

