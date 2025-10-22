Allerta Meteo Valle d’Aosta: pioggia e neve in arrivo, “attenzione alle frane”

Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida per la giornata di domani, legata alle piogge attese nelle valli del Gran Paradiso (precipitazioni moderate localmente forti) e sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera (precipitazioni forti localmente molto forti), dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando le valli del Monte Bianco e la zona del Gran San Bernardo. Per tutto il territorio è scattata una segnalazione per neve moderata a quote medie e vento forte. In particolare “le precipitazioni forti previste per domani” in queste due aree, “con una fase più intensa tra le prime ore del giorno fino a tarda mattinata“, potranno innescare “frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari“.

Dal punto di vista meteorologico “una perturbazione piuttosto attiva interesserà la nostra regione domani con precipitazioni anche forti specie” sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera “e sul settore più occidentale” dell’area delle valli del Gran Paradiso. Il limite neve inizialmente intorno a 2.200-2.300 metri, localmente inferiore (dove l’intensità della precipitazione sarà maggiore) tenderà a diminuire progressivamente dalle ore centrali, fino a raggiungere i 1.600-1.800 metri in serata. Valori attesi nelle 24 ore: nelle aree di allerta gialla a circa 1.700 metri tra 10 e 20 centimetri circa, maggiore a quote superiori; altrove circa dai 5 ai 20 sui 1800 metri, maggiori a quote superiori e inferiori verso il settore sud-occidentale della regione. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti di foehn da Nord/Ovest, specialmente sul resto del territorio regionale.

