Allerta Meteo Veneto: domani forti piogge, temporali e forte vento

Nella seconda parte di domani, giovedì 23 ottobre, sul Veneto è atteso il transito di un intenso impulso perturbato da nord-ovest associato alla rapida formazione di minimo di pressione sul Nord Italia. Sul Veneto è prevista una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi da contenuti sulla pianura centro-meridionale ad abbondanti su zone montane e pedemontane con massimi su Prealpi orientali; saranno probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono da escludere locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento). Dal primo pomeriggio di giovedì, rapida intensificazione dei venti fino a risultare a tratti forti, anche con raffiche, sia sulla costa e parte della pianura interna che in quota, dapprima dai quadranti meridionali e in successiva rotazione dal tardo pomeriggio, da nord o nord-ovest in quota e da ovest su pianura e costa.

In considerazione di queste previsioni, la Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica su tre bacini: Vene-A (Alto Piave), Vene-H (Piave Pedemontano) e Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), con validità dalle 12 alla mezzanotte di domani. In queste zone saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati o sottopassi.

È stata dichiarata inoltre la fase operativa di attenzione (allerta meteo gialla) per vento forte dalle 12 alla mezzanotte di domani 23 ottobre su tutta la regione, estesa fino alle 9 di venerdì 24 ottobre su zone montane e pedemontane occidentali.

