Allerta Meteo Veneto: venti forti e temporali dalla notte

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso che segnala la fase operativa di attenzione (allerta meteo gialla) per vento forte su fascia costiera e pianura limitrofa, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni. L’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi alle ore 12 di domani, domenica 5 ottobre 2025.

“Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche – si legge – si prevede nella notte e nel primo mattino di domani, domenica 5 ottobre, il transito di un rapido impulso perturbato da nord-ovest con rovesci e qualche temporale; quantitativi localmente consistenti su pianura e costa nord-orientali, brusca intensificazione dei venti da nord-est fino a forti su costa e pianura limitrofa con raffiche anche molto forti specie sul mare e litorale centro-meridionale, in attenuazione dalla tarda mattinata”.

