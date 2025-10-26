Allerta nelle Filippine, raffica di esplosioni dal Vulcano Taal | VIDEO

Il vulcano Taal, nelle Filippine, ha registrato un’esplosione freatica e 2 esplosioni freatomagmatiche: le immagini

Filippine, raffica di esplosioni dal Vulcano Taal

Il vulcano Taal, nella provincia di Batangas, nelle Filippine, ha registrato una serie di eruzioni, secondo quanto riportato dal Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs). L’agenzia ha confermato un’esplosione freatica e 2 esplosioni freatomagmatiche nel cratere principale del vulcano. L’esplosione freatica è avvenuta alle 02:55 del mattino ora locale, seguita dagli eventi freatomagmatici alle 08:13 e alle 08:20. Le eruzioni hanno generato colonne di vapore e materiale vulcanico che hanno raggiunto altezze comprese tra 1.200 e 2.100 metri sopra il cratere, stando ai dati raccolti dalle telecamere termiche e dai sensori del cratere principale.

Un’eruzione freatica si verifica quando l’acqua entra in contatto con materiali vulcanici caldi come rocce o gas, senza la presenza di magma, producendo esclusivamente una colonna di vapore. Le eruzioni freatomagmatiche, invece, si verificano quando il magma interagisce con l’acqua, generando vapore, cenere e talvolta frammenti di materiale vulcanico.

Nonostante l’attività, l’allerta rimane a livello 1, che indica “agitazione di basso livello” senza segnali di un’eruzione pericolosa imminente. Tuttavia, Phivolcs ha sottolineato che esplosioni freatiche o freatomagmatiche improvvise, terremoti vulcanici, leggere cadute di cenere e accumuli pericolosi di gas vulcanici possono comunque verificarsi nel cratere principale.

Filippine, potente eruzione del vulcano Taal

