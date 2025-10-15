Alluvione Sannio, oggi l’esercitazione: “qui la cultura della Protezione Civile ha attecchito”

“Come Regione Campania abbiamo lavorato per diffondere la cultura della Protezione Civile. Qui, nel Sannio, ha attecchito. Ora dobbiamo fare solo in modo che cresca più forte”. Lo ha detto Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, in chiusura di un’esercitazione organizzata nel capoluogo sannita da Regione, Prefettura e Comune di Benevento a dieci anni dall’alluvione che colpì il capoluogo e diversi comuni della provincia di Benevento. “Rispetto al 2015 – ha aggiunto Giulivo – abbiamo degli strumenti in più. C’è una pianificazione comunale aggiornata. La Regione Campania ha destinato ai comuni 15 milioni di euro di fondi europei per aggiornare le pianificazioni di Protezione Civile, possibilmente in ottica intercomunale. Il Sannio ha imparato quella lezione: i territori di Telese Terme, Apice e Montesarchio stanno lavorando in sinergia per una pianificazione condivisa tra comuni limitrofi”.

L’esercitazione di tipo logistico-operativo ha visto impegnati i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e la Croce Rossa in un’azione che, partendo dall’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc), ha inteso testare i meccanismi di attuazione del Piano di Protezione Civile.